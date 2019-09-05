Самара, , 13:36 — REGNUM Движение транспорта по ряду улиц Самары будет ограничено 7 сентября в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба администрации Самары.

Плакат. Велосипед

Ограничения будут введены 7 сентября с 08:00 до 16:00 часов возле стадиона «Самара Арена» на улице Арена 2018, по проезду № 2 и на ул. Дальней.

Кроме этого, с 00:00 до 16:00 6 и 7 сентября на этих участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.