Барнаул, , 13:31 — REGNUM Лишь один процент от необходимой суммы удалось пока собрать сибирской IT-команде, успешно прошедшей отборочные тесты всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» и ставшей победителем регионального этапа в Новосибирске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лучшая сибирская IT-команда вынуждена собирать деньги, чтобы попасть на финал всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв» в Казань Цитата с сайта planeta.ru

Как следует из обращения, опубликованного одним из участников команды Максимом Фокиным из Рубцовска, пятерым участникам, представляющим Алтайский край и Новосибирскую область, нужны деньги для того, чтобы попасть на финал всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв» в Казани.

«Затраты на проезд (Рубцовск-Новосибирск, затем Новосибирск-Казань и обратно), проживание и питание нам предстоят немалые (особенно по меркам нашего маленького г. Рубцовска). Больших возможностей у нас нет, поэтому надеемся на поддержку всех неравнодушных, будем рады любой помощи», — отмечается на краудфандинговой площадке «Планета».

Напомним, региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флшагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» — стал крупнейшим событием в сфере ИТ на территории России. Приглашение принять участие в нём было опубликовано на официальном сайте правительства Алтайского края апреле 2019 года.

В министерстве цифрового развития и связи Алтайского края тогда отметили, что «онлайн-тестирование позволит участникам проверить свои знания, сформировать цифровой профиль компетенций, а также получить рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию».

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