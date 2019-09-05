Воронеж, , 13:30 — REGNUM Двухэтажное старинное здание в центре Воронежа оказалось под угрозой сноса — у дома постройки 1910 года, не имеющего официального статуса памятника, но, по мнению краеведов, представляющего историческую ценность, меняется собственник.

Речь идёт о двухэтажном доме крестьянина Пучкова по улице Максима Горького, 33. Его возвели в начале XX века рядом с рынком Девичок. Там располагалась колбасня, позже дом стал просто жилым.

«Меняется собственник. Он покупает здание под снос. Так что флигель может быть снесён, ещё одна частичка истории старинного района Девичка, имеющего свои традиции, уйдёт в небытие. Сейчас печальная тенденция — на охрану в нашем городе не ставят исторически ценные здания», — рассказала «Вести-Воронеж» краевед, председатель общественного совета при региональном управлении архитектуры и градостроительства Ольга Рудева.

Ольга Рудева напомнила, что именно таким же образом было снесено здание богадельни на Ближней Чижовке — на охране здание также не стояло. По словам краеведа, ещё не утраченный дом по улице Максима Горького, 33, можно спасти, если придать ему статус памятника.

Отметим, что охранный статус также не всегда гарантирует сохранение памятника — достаточно вспомнить снос здания по Гостиной, 1, в Орле или недавнее разрушение исторического дома в Павловске Воронежской области.

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