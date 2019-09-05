Красногорск, , 13:19 — REGNUM В Подмосковье за летнюю оздоровительную кампанию 2019 года автобусы Мострансавто перевезли 21 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в пресс-службе перевозчика.

Для встреч и проводов детей до вокзалов и аэропортов, а также доставки школьников в оздоровительные лагеря и санатории использовали 730 автобусов большого класса: ЛиАЗ-5250, ГолАЗ-5251, ГолАЗ-6228, ГолАЗ-5291. Ещё несколько тысяч несовершеннолетних жителей области отправятся на отдых осенью 2019 года.

Как утверждают в Мострансавто, автопарк полностью соответствует новым требованиям безопасности перевозок несовершеннолетних. Это автобусы не старше 10 лет, оборудованные проблесковыми маяками, ремнями безопасности, навигационными системами и прошедшие проверку технического состояния перед рейдами. Заявки на трансфер детей перевозчик получает ежегодно с мая по ноябрь. В среднем на предприятие поступает свыше 100 заявок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработают программу развития детских лагерей. В среднем по региону в летних лагерях и пансионатах отдыхают 400 тыс. детей.

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