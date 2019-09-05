Канберра, , 13:00 — REGNUM Сборник рекомендаций, призванный защитить психическое здоровье сотрудников творческих профессий, представлен в Австралии группой Mentally Healthy Change. Об этом сообщает 5 сентября портал Мumbrella.

«Я не буду больше этого терпеть!» Цитата из х∕ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США

Авторы сборника — топ-менеджеры крупнейших австралийских компаний, работающих в области рекламы, пиара и маркетинга. Рекомендации названы «минимальными стандартами», в основе которых лежат требования законодательства и результаты медицинских исследований.

По словам директора по персоналу и культуре компании PHD Манон Пьетры, во многих организациях нет понимания о должностных и юридических обязанностях, что приводит к подавленности.

«Минимальные стандарты были разработаны для того, чтобы предприятиям было легко знать, с чего начать, а сотрудникам — что приемлемо, а что нет», — пояснила она.

С рекомендациями согласились 20 австралийских компаний, они пообещали привести свои бизнес-процессы в соответствие с «минимальными стандартами».

Ранее группа опросила сотрудников креативных отраслей и выяснила, что 56% из них страдают депрессией, тогда как средний показатель в стране на 20% ниже. Причиной 57% респондентов с депрессией назвали постоянный стресс.