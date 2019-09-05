Владикавказ, , 12:53 — REGNUM Североосетинский город Беслан обзаведется побратимом во Франции. Намерение установить братские узы с пострадавшим в 2004 году от террористов городом высказали представители ассоциации «Франция — Европа — Беслан», которые стали участниками траурных мероприятий памяти жертв теракта в бесланской школе №1.

В ходе встречи с руководством республики было сказано, что побратимом Беслана может стать один из городов французской провинции Бургундия или город, расположенный во Французских Альпах.

Как отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, с помощью такого шага жители обоих субъектов смогут устанавливать дружественные и бизнес-связи, знакомиться с жизнью, историей и культурой друг друга. Руководитель республики поручил создать дорожную карту для решения этого вопроса.

Стоит отметить, что ассоциация «Франция — Европа — Беслан», созданная после трагедии в бесланской школе, оказывает действенную помощь людям, получившим различные травмы в результате террористического акта, предоставляя им возможность реабилитации и отдыха.

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