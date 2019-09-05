Владивосток, 5 сентября 2019, 12:49 — REGNUM Япония введёт упрощенный режим получения виз для граждан России. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на ВЭФ-2019, передает ТАСС.
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По его словам, проще станет получить визу специалистам промышленных и научных предприятиях для развитии экономического сотрудничества двух стран и студентам.
«Чтобы больше российских специалистов и студентов приезжало в Японию визы сроком на пять лет начнут выдавать уже с сентября 2019 года», — уточнил Синдзо Абэ.
Как сообщало ИА REGNUM, Япония с 1 октября 2018 года ввела упрощенный режим получения виз для туристических групп, приезжающих из России по организованным турам.
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