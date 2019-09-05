Берлин, , 12:40 — REGNUM Власти Германии сообщили о 609 нападениях на мигрантов и беженцев, совершенных в стране в течение первой половины 2019 года. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Информацию о количестве нападений озвучило правительство в ответ на запрос депутатов от партии «Левые». Нападения варьировались от словесных оскорблений до поджогов и нанесения телесных повреждений, пострадали 102 человека. Большинство из этих преступлений были отнесены к политически мотивированным.

Спикер фракции «Левых» по внутриполитическим вопросам Улла Йелпке заявила, что беженцы подвергаются ежедневной угрозе в Германии.

«Государство обязано защищать этих людей», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийские СМИ выяснили, что социальные службы Австрии скрывали информацию о сотнях инцидентов в приютах для беженцев в Тироле. Среди них были нападения на сотрудников приюта и охранников.

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