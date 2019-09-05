Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации инициативной группы для проведения городского референдума по вопросу статуса территории, на которой планировалось начать строительство храма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В представленных на рассмотрение комиссии документах установлены недостоверные сведения об одном из участников инициативной группы. На основании этого её регистрация была отклонена. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Отметим, что избирательная комиссия действовала в качестве комиссии местного референдума.

Напомним, что это была четвёртая попытка общественной организации в защиту сквера у Драмтеатра организовать референдум.

Добавим, что общественные активисты пытались вынести на плебисцит вопрос о статусе территории, которая ранее была переведена в разряд земли религиозного назначения: «Согласны ли вы с приданием данному земельному участку статуса территориального зонирования «территории общего пользования ТОП-1» (парки, набережные, скверы, бульвары)?».