Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Такие популярные игры по вселенной «Звездных войн» как Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy выйдут на консоли Nintendo Switch. Об этом 4 сентября сообщил официальный сайт франшизы.

https://twitter.com/starwars/status/1169396359113277440

Релиз Jedi Knight II: Jedi Outcast запланирован на 24 сентября 2019 года, а Jedi Knight: Jedi Academy. Как ожидается, выйдет на Switch в начале 2020 года. Отмечается, что обе игры будут поддерживать функцию Gyro Aiming для контроллеров Joy-Cons.

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Игра Jedi Knight II: Jedi Outcast вышла в 2002 году на платформах Xbox, Nintendo GameCube, ПК и Mac. Релиз Jedi Knight: Jedi Academy состоялся в 2003 году. Эти игры студии Raven Software и Activision разработали на движке (базовая программа игры) id Tech 3.

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