Пхеньян, , 12:16 — REGNUM Посольство Индонезии в Пхеньяне совершило новый прорыв в содействии продвижению индонезийской продукции в КНДР, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Впервые в Северной Корее проходит выставка индонезийских продуктов. Посол Индонезии в КНДР Берлиан Напитупулу торжественно открыл выставку на территории посольства Индонезии в Пхеньяне.

«Сегодня впервые посольству Индонезии в Пхеньяне удалось открыть выставку индонезийских продуктов. Это является нашим прорывом в продвижении индонезийских товаров в Северной Корее. В настоящее время на выставке представлено более 150 наименований продуктов, произведенных в Индонезии», — отметил посол Берлиан Напитупулу в кулуарах мероприятия.

По его словам, ряд индонезийских продуктов очень популярен среди местного населения и имеет преимущества перед продуктами других стран благодаря хорошему качеству и доступным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Дакке (Бангладеш) решило провести фестиваль индонезийской кухни, чтобы жители Бангладеш получат возможность попробовать кулинарные изыски из разных частей индонезийского архипелага.

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