Ультиматум мэру Екатеринбурга по предоставлению всей документации для строительства храма Святой Екатерины содержит невыполнимые требования. Об этом заявил высокопоставленный источник в мэрии, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Чиновник заявил, что активисты выходят за рамки рабочей группы. Их требования невыполнимы — какие-то необходимые документы будут представлены, но далеко не всё, подчеркнул источник.

Власти не видят ничего страшного в том, что общественники могут выйти из рабочей группы. Их место могут занять представители других общественных организаций, уверен чиновник.

Напомним, 4 сентября 2019 года депутат гордумы Константин Киселёв опубликовал от лица сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» ультиматум мэру Александру Высокинскому с требованием предоставить документацию по возможным площадкам для храма Святой Екатерины. Особенно общественников заинтересовали документы по территории за Макаровским мостом.

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