Москва, , 12:00 — REGNUM Последний элемент, позволяющий водителям дистанционно оформлять ДТП, утвержден российским правительством. Соответствующее постановление фиксирует правила электронных извещений и требования к передающим их техническим средствам, сообщает 5 сентября РБК.

Машина после ДТП

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, которое интегрировано с «Госуслугами». Пока эта возможность появится в четырех регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Возможность отправлять страховщику электронное извещение об аварии появилась с 1 сентября, но необходимые нормативные документы для мобильного приложения «Помощник ОСАГО» еще не были готовы.

Для оформления ДТП онлайн водитель должен быть зарегистрирован на «Госуслугах» и иметь смартфон с приложением. Второй водитель также должен иметь регистрацию на «Госуслугах», от обоих нужны снимки с места аварии и отсутствие разногласий. В противном случае извещение придется оформлять на бумаге.

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