Воронеж, , 11:55 — REGNUM Пассажиров самолёта рейса Воронеж — Санкт-Петербург, вернувшегося в аэропорт вылета утром 5 сентября, отправят резервным бортом. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Воронеж».

"Резервный самолёт авиакомпании «Руслайн» приземлился в аэропорту Воронежа. Через несколько минут начнётся посадка пассажиров рейса РГ-554 для вылета в Санкт-Петербург», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт компании «Руслайн» с 31 пассажиром на борту, вылетевший в 07:15 5 сентября по маршруту, в 08:40 совершил вынужденную посадку в аэропорту Воронежа из-за технических проблем. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

Это уже второй случай возвращения борта «Руслайн» за два дня — утром 4 сентября самолёт того же рейса вынужденно сел в Воронеже. По обоим инцидентам прокуратура начала проверку.

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