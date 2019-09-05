Прибайкальский район, Бурятия, , 11:49 — REGNUM С начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём произошло более 3 тыс. пожаров. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Из них в 102 случаях к возгораниям привело курение граждан. При этом на пожарах, возникших по неосторожности, погибли 13 человек, ещё 5 получили травмы.

Только за сутки с 4 по 5 сентября произошло три подобных пожара — горели деревянный дом, гараж и стог сена. По предварительной версии, причиной возгорания дома в Прибайкальском районе Бурятии стало курение. В результате был госпитализирован молодой человек 1989 года рождения.

«Спасатели обращают внимание курильщиков, что в случае с пожарной безопасностью, курение убивает человека в прямом смысле слова», — заключили в МЧС.

Как сообщало иа, в Хакасии с начала года произошло 1770 бытовых пожаров, из-за которых погибли 34 человека, травмы получили 25 человек.

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