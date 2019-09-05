Магас, , 11:44 — REGNUM Двоих мужчин, получивших сильные ожоги при взрыве на АЗС в Ингушетии, переправили бортом МЧС в Нижний Новгород. Специалисты ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии будут продолжать их лечение, начатое в ожоговом отделении 4-й клинической больницы города Грозного. Об этом 4 сентября сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

По его словам, состояние пострадавших тяжелое. У одного из них ожог 31% поверхности тела, у второго — 98%.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на заправке произошел в ночь на 10 августа в ингушском городе Сунжа. В результате него получили травмы семь человек. Трое были доставлены в Чечню, в ожоговый центр Грозного. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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