Москва, , 11:42 — REGNUM Расшифровывать данные с бортовых самописцев учебно-боевого штурмовика Су-25, который потерпел крушение в Ставрополье, будут специалисты из Москвы. По информации представителя экстренных служб региона, обнаруженные на месте катастрофы чёрные ящики уже доставлены в российскую столицу.

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Расшифровка информации будет проводится в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах, пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM учебно-боевой самолёт Су-25, производивший тренировочные полёты, потерпел крушение в небе над Ставропольским краем 3 сентября. Оба пилота погибли. На месте крушения штурмовика найдены черные ящики. Состояние обоих — и речевого самописца, и прибора регистрации параметров полета — удовлетворительное.

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