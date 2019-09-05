Нур-Султан, , 11:41 — REGNUM С начала 2019 года гражданство Казахстана получили 10,7 тыс. этнических казахов, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

В ведомстве уточнили, что из Узбекистана в Казахстан прибыло 48,5% иммигрантов, из Китая — 36%, Монголии — 6,2%, Туркмении — 5,4%, России — 1,1%, Ирана — 0,5%.

В ведомстве отметили, что 27% прибывших из других стран казахов поселяются в Акмолинской области, В Мангистауской области — 14%, Джамбульской области — 9%, Нур-Султане — 8,9%, Чимкенте — 8,5%.

Напомним, министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало законопроект, который упрощает получение гражданства для этнических казахов, переехавших из других стран.

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