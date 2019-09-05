Самара, , 11:46 — REGNUM Награда за особые заслуги перед городом появится в Самаре в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Представители городского совета ветеранов попросили главу Самары Елену Лапушкину учредить новый нагрудный знак, принимая во внимание почетное звание «Город трудовой и боевой славы», которое Самаре было присвоено в 2016 году.

Мэр поддержала инициативу ветеранов и предложила вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

По сообщению чиновников, предполагается, что новым памятным знаком будут поощрять жителей Самары, которые проявили героизм во время Великой Отечественной войны и при восстановлении народного хозяйства, а также внесли значительный вклад в развитие промышленности города. Кроме этого, данной награды будут удостоены граждане, которые внесли неоценимый вклад в общественную и социально-экономическую жизнь города.