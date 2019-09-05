Москва, , 11:35 — REGNUM Большинство жителей России (69%) считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин без бороды и усов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Предпочтение гладковыбритым мужчинам отдают женщины в возрасте 35−44 лет (73%), 45−59 лет (70%) и старше 60 лет (70%). Почти четверть женщин (22%) привлекают мужчины с легкой щетиной.

Только 11% российских женщин нравятся мужчины с короткой бородой (среди 18−24-летних 16%). Примечательно, что никто из женщин не посчитал привлекательными мужчин с длинными бородами.

Опрос проведен 3 сентября 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, наиболее распространенные причины носить бороду среди российских мужчин — лень бриться (35%) и привычка (30%).

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