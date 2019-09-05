Москва, , 11:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова. Реконструкцию данного объекта провели за полтора года, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Реконструкция транспортного объекта была начата в феврале 2018 года и завершилась почти на полгода раньше запланированного срока. Всего в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова построено 5,5 км дорог.

«В конце следующего года в Москве появится новая двадцать четвёртая вылетная магистраль Южный дублер Кутузовского проспекта. Примерно половина этой магистрали уже построена, вторая половина находится в завершающей стадии строительства и будет открыта в 2020 году Сегодня открываем после реконструкции ключевой элемент новой вылетной магистрали — развязку на МКАД», — заявил Собянин.

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