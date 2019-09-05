Псков, 5 сентября 2019, 11:33 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову проанализировать действия специалистов городского управления образования в ситуации с центром «Подросток», где учебный год начался со скандала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, по итогам проверки поручены применить дисциплинарные меры и в случае необходимости — сделать оргвыводы.
Губернатор отметил, что городские чиновники не провели необходимую разъяснительную и организационную работу с коллективом и семьями школьников.
Он обратил внимание, что в центре трудится всего 12 человек, с которыми все вопросы можно было решить в ручном режиме.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, судьбу дальнейшей работы центра «Подросток» — уникального образовательного учреждения Пскова, где помимо образовательной программы, дети получают профессиональные навыки — также решили после личного вмешательства главы региона. Принято решение разместить Центр образования «Подросток» на базе Дома детского творчества в Пскове.
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