Псков, , 11:33 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову проанализировать действия специалистов городского управления образования в ситуации с центром «Подросток», где учебный год начался со скандала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, по итогам проверки поручены применить дисциплинарные меры и в случае необходимости — сделать оргвыводы.

Губернатор отметил, что городские чиновники не провели необходимую разъяснительную и организационную работу с коллективом и семьями школьников.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Вместо того, чтобы организовать нормальную системную работу, преподавателей и родителей поставили перед фактом в самом начале учебного года! Странное поздравление с Днём знаний».

Он обратил внимание, что в центре трудится всего 12 человек, с которыми все вопросы можно было решить в ручном режиме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, судьбу дальнейшей работы центра «Подросток» — уникального образовательного учреждения Пскова, где помимо образовательной программы, дети получают профессиональные навыки — также решили после личного вмешательства главы региона. Принято решение разместить Центр образования «Подросток» на базе Дома детского творчества в Пскове.

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