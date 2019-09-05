Ереван, , 11:25 — REGNUM Комиссия по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания Армении одобрила изменения в закон об административном производстве, согласно которым водителям будут выписываться штрафы на основе видеоматериалов с нарушением правил дорожного движения. Об этом 5 сентября сообщили в издании «Новости-Армения».

С данной инициативой выступили депутаты Сисак Габриелян и Армен Памбукчян. Согласно нововведениям, водители смогут в режиме онлайн через специальное приложение отправлять в полицию кадры нарушения правил дорожного движения.

Напомним, 13 августа руководитель компании «Секьюрити дрим» Алексан Закарян и главный бухгалтер компании «Эллипс» Саакануш Саакян задержаны по подозрению в мошенничестве. Эти компании занимаются установкой и обслуживанием камер и радаров на дорогах Армении.

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