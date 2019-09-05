Вашингтон, , 11:24 — REGNUM В сети появились первые отзывы критиков на игру Gears 5. Подборку мнений 4 сентября опубликовал портал GameSpot.

Ряд популярных изданий распределили баллы следующим образом: GamesRadar — 4 (из 5), USGamer — 3 (из 5), Game Informer — 8,5 (из 10), God Is A Geek — 10 (из 10), Twinfinite — 4,5 (из 5). В целом, по мнению критиков, игра является одной из лучших в серии. Автор GameSpot Фил Хоншоу заявил, что нововведения в Gears 5 представляют собой вескую причину для того, чтобы старые поклонники вновь решили окунуться в знакомый им мир.

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Официальный релиз игры состоится завтра, 6 сентября 2019 года. Разработкой Gears 5 занималась студия The Coalition, которая внесла в механику RPG-элементы (элементы ролевых игр).

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