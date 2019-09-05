Сеул, , 13:18 — REGNUM В законопроект бюджета Южной Кореи на 2020 год заложена рекордная сумма на сохранение объектов культурного наследия — 823 млн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Управление культурным наследием.

В случае, если законопроект будет одобрен парламентом без изменений, Управление получит на 18,1% больше средств, чем в этом году. Значительная часть средств — 30% — будет израсходована на реставрацию объектов культурного наследия и поддержание их сохранности — в частности, многочисленных дворцов династии Чосон и захоронений. 15 млн долларов потребуются для оцифровки артефактов и истерических ценностей — так большее количество людей смогут получить к ним доступ удаленно.

Кроме того, деньги планируется потратить на организацию фестивалей, проведение бесплатных экскурсий и туров. 1 млн долларов будет потрачен на создание культурного центра, посвящённого древнему государству Кая, которое существовало на Корейском полуострове в 43−532 годах.