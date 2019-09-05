Представители компании Amazon India заявили, что намерены исключить использование одноразового пластика, который используется для упаковки товаров, к июню 2020 года. Это заявление прозвучало после того, как премьер-министр Нарендра Моди призвал жителей Индии и представителей различных компаний прекратить использование одноразового пластика, который наносит ущерб окружающей среде.

Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM Стоит отметить, что Amazon на индийском рынке конкурирует с Flipkart, при этом, отказ от использования будет менее ощутим для компании, так как лишь 7% всех товаров на складе и в центрах распределения заказов упаковывается в одноразовый пластик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», вице-президент Amazon Ахил Саксена отметил, что компания уже давно ведет работу по оптимизации использования упаковочного материала и сокращению отходов производства.

Он также добавил, что руководство нашло альтернативу пластиковой упаковке — так называемые «бумажные подушки». Помимо этого, компания намерена помогать собирать пластик по всей Индии в рамках специальной программы.