Нью-Дели, , 12:43 — REGNUM В России выпустят особую марку в честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, героя Национально-освободительного движения Индии и «отца индийской нации. Об этом 4 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Махатма Ганди в 1942 году

В ходе пресс-конференции по итогам XX российско-индийского саммита посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что правительство России выпустит памятную марку, посвященную Махатме Ганди. Индийский дипломат поблагодарил российское руководство за оказанную честь.

Напомним, что 4 сентября Нарендра Моди прибыл с кратким визитом во Владивосток. В ходе данной поездки индийский лидер принял участие в Восточном экономическом форуме, а также в XX российско-индийском саммите.