Нью-Дели, , 12:37 — REGNUM Тела умерших граждан Индии поступают на медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти лишь в 22% случаев. Об этом 4 сентября сообщило индийское новостное издание NTDV Khabar со ссылкой на исследование федеральной службы регистрации актов гражданского состояния Индии.

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Согласно правительственным оценкам, в 2017 году число умерших граждан Индии составило 7 млн человек, однако лишь в 1,41 млн случаев тела индийцев поступили на медицинскую экспертизу. С 1990 по 2017 год доля смертей, повлекших официальное медицинское освидетельствование, увеличилась с 12,7% до 22%.

Примечательно, что в двух третях случаев на медэкспертизу поступают тела мужчин. Это объясняется тем, что медицинское освидетельствование требуется для урегулирования вопросов наследования, а в Индии именно мужчины, как правило, выступают владельцами наследуемой собственности.