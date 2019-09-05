Дамаск, , 10:55 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за последние четыре месяца в Сирии погибло более тысячи мирных жителей, большинство из которых стали жертвами авиаударов сил Башара Асада и его союзников. Об этом сообщает катарская медиакорпорация Al Jazeera.

Представитель ООН уточнила, что за период с 29 апреля по 29 августа в Сирии погибло 1089 гражданских лиц, 304 из которых дети. Она также добавила, что 1031 случаев смерти мирных жителей произошло в результате атак правительственных сил и союзных им формирований в провинциях Идлиб и Хама. Еще 58 жертв были убиты «вооруженными субъектами, не связанными с государством».

Сообщается, что Идлиб, где проходят основные боевые действия, обладает населением численностью около трех миллионов человек, большая часть из которых — беженцы и перемещенные лица из других регионов Сирии. По данным ООН, около половина из них — дети, которые лишены доступа к образованию и нормальным условиям жизни.