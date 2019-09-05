Детмольд, Германия, , 10:44 — REGNUM 4 сентября суд в немецком Детмольде вынес приговор двум главных фигурантам дела о педофилии в городе Люгде (Северный Рейн — Вестфалия). Осужденные проведут много лет за решеткой, пишет газета Berliner Morgenpost.

Суд доказал вину 56-летнего Андреаса Б. и его сообщника, 34-летнего Марио З. в 450 случаях производства детской порнографии и в надругательствах над 34 детьми. Первый приговорен к 13 годам лишения свободы, второй — к 12.

Судебный процесс длился около десяти недель. Как сообщало ИА REGNUM, в июле был осужден еще один сообщник педофилов — 49-летний Хайко Ф. из города Штаде. Его приговор был мягок: два года лишения свободы условно, прохождение лечения и штраф потерпевшим в размере €3 тыс.

Расследование началось в конце 2018 года после обращения в полицию матерей одной из пострадавших детей. Как выяснила полиция, преступления совершались в домике Андреаса Б. на площадке для кемпинга. Жертвами становились в основном дети одиноких матерей, в том числе дошкольники. Б. совершил первые преступления еще в 90-х годах.

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