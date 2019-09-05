Анкара, , 12:19 — REGNUM В соответствии с данными отчёта руководящего бюро Народно-республиканской партии Турции, находящейся сейчас в оппозиции к центральной власти. на 26 августа 2019 года число вступивших в нее превысило 1,2 млн человек. 404 тыс. (32,7%) из них — женщины, а 95,5 тыс. (7,7%) — «молодёжь», родившаяся после 1989 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, наибольшее число членов партии (259,7 тыс.) проживает в Стамбуле, 154 тыс. — в Измире, 80,5 тыс. — в Анкаре, 46 тыс. — в Адане, 44 тыс. — в Анталье, 41 тыс. — в Мерсине. Наименьшее количество партийцев проживает в Байбурте (388) и Шиирте (633).

1,144 млн членов партии имеют соответствующие удостоверения. С 8 июля 2014 года через веб-сайт партии www.chp.org.tr поступило 85 тыс. заявлений о вступлении. Отправители 37,7 тыс. из них были занесены в реестр в качестве полноправных членов. В настоящее время продолжается рассмотрение ещё 3,5 тыс. заявлений, остальные были признаны неудовлетворяющими партийным требованиям.