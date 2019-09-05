Тюмень, , 10:33 — REGNUM Тюменцев просят подкармливать белок в Гилёвской роще правильными лакомствами. Полезное питание — это залог развития популяции пушистых зверьков, радующих посетителей лесопарковой зоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МКУ «ЛесПаркХоз».

Летом 2019 года муниципальное предприятие «ЛесПаркХоз» установило в Гилёвской роще Тюмени домики и кормушки для белок. Тюменцам понравилось укладывать туда угощения пушистым красавицам и наблюдать за зверьками. Но зачастую белок кормят чем попало, тогда как им необходим особый рацион для выживания.

Белкам можно грызть нежареные подсолнечные семечки, фундук, арахис, грецкие и кедровые орехи сушёные грибы, ягоды и фрукты. Категорически нельзя кормить этих пушистых зверьков чипсами, крекерами, жареными, солёными, копчёными, подсахаренными сладкими продуктами.