Исламабад, , 13:52 — REGNUM 4 сентября Верховный суд Лахора (пакистанская провинция Панджаб) вынес решение, обязывающее местные власти выработать всеобъемлющую стратегию для защиты провинции от обезлесивания.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Верховный суд Лахора сослался на специализированный доклад, согласно которому ежегодно лесные массивы страны сокращаются на 0,4−0,6%. Это самые высокие темпы обезлесивания в мире.

Как отметили в Верховном суде провинции, сокращение лесных массивов привело к нехватке питьевой воды во всей стране, и в Панджабе в частности. Кроме того, вырубка лесов привела к распространению различных инфекционных заболеваний. Правительство партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») проводит массовые кампании по посадке деревьев, чтобы спасти страну от негативных последствий обезлесивания.