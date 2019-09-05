Исламабад, , 14:52 — REGNUM Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад, посвященный трудовым ресурсам. Согласно докладу, только 30% пакистанских женщин заняты активной трудовой деятельностью.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, несмотря на примерно равное соотношение мужчин и женщин в стране, вклад женщин в прирост ВВП Пакистана значительно уступает вкладу мужчин. Согласно докладу, большинство женщин в Пакистане не работают. Это вызвано как религиозными требованиями и традициями, так и низким уровнем образования среди женщин.

Пакистанский экономист Шахин Сарвар, комментируя публикацию доклада в Dunya News, отметил, что женщины, а Пакистане «занимают очень важные место». По словам экономиста, без них экономический рост был бы невозможен.