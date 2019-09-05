Симферополь, 5 сентября 2019, 10:27 — REGNUM Роспотребнадзор даёт неполные данные или не имеет полных данных обо всех видах и случаях инфекций, которым люди подвергаются после купания в море на южном берегу Крыма, особенно дети. Такое мнение на своей странице в Facebook 4 сентября высказал депутат крымского парламента Сергей Шувайников.
Он также отметил, что в начале сентября к нему поступило немало информации о заболевании детей и взрослых энтеровирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости группы острых инфекционных болезней, которые вызывают кишечные вирусы в Севастополе.
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