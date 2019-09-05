Симферополь, , 10:27 — REGNUM Роспотребнадзор даёт неполные данные или не имеет полных данных обо всех видах и случаях инфекций, которым люди подвергаются после купания в море на южном берегу Крыма, особенно дети. Такое мнение на своей странице в Facebook 4 сентября высказал депутат крымского парламента Сергей Шувайников.

«Проблема энтеровирусной инфекции в Крыму в летний сезон достаточно серьёзная… И она повторяется каждый год. Предполагаю, что Роспотребнадзор даёт неполные данные или не имеет полных данных о всех видах и случаях различных инфекций, которые получают особенно дети после купания в морской воде на Южнобережье… Мои дети после купания в Алуште и Рыбачьем переболели и бронхитом, и расстройствами желудка», — отметил парламентарий.

Он также отметил, что в начале сентября к нему поступило немало информации о заболевании детей и взрослых энтеровирусной инфекцией.

«Почему серьёзно об этой опасной проблеме и её истоках никто не хочет говорить и принимать меры? Доколе наши дети будут подвергаться рискам? Да и взрослые тоже», — добавил Шувайников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости группы острых инфекционных болезней, которые вызывают кишечные вирусы в Севастополе.

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