Карачи, Пакистан, , 13:28 — REGNUM Пакистанский Карачи (провинция Синд) в четвертый раз подряд вошел в число 10 самых плохих для жизни городов по версии журнала The Economist.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Карачи занял пятое место с конца в рейтинге качества жизни крупных городов. С точки зрения The Economist, хуже дела обстоят только в Триполи (Ливия), Дакке (Бангладеш), Лагосе (Нигерия) и Дамаск (Сирия). Несмотря на низкие показатели, Карачи все же удалось подняться в рейтинге на один пункт — теперь он занимает 136 строчку.

Карачи — это экономическая столица Пакистана и один из крупнейших городов Евразии. Городские власти безуспешно борются с проблемой водоснабжения, наводнениями, а также организованной преступностью.