Севастополь, 5 сентября 2019, 10:24 — REGNUM В Севастополе зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.
По словам специалистов, болезни характеризуются многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.
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