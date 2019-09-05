Севастополь, , 10:24 — REGNUM В Севастополе зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.

«За июль — август 2019 года зарегистрированы 34 случая заболевания, из них в возрастных группах от 0 до 17 лет — 28 случаев», — отметили в ведомстве.

По словам специалистов, болезни характеризуются многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.

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