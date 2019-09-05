Каир, , 12:29 — REGNUM Экстремисты, лояльные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили ряд нападений в египетской провинции Синай, в результате которых были похищены четверо граждан. Известно, что вооруженные люди в масках напали на домовладение в деревне Масфаг на северо-востоке провинции Синай и похитили мужчину, двух его сыновей и зятя. Похищенные являются членами местного племени аль-Давагра. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Очевидцы сообщают, что шесть террористов осуществили вооруженное нападение на деревню, где похитили мирных жителей, в то время как четыре других боевика перекрыли международную автомобильную дорогу. Силы безопасности Египта, включая подразделения сухопутных и воздушных сил, были задействованы в поимке и ликвидации экстремистов. После преследования нападавших в пустынной местности правоохранителям удалось ликвидировать четырех нападавших.

Ранее две недели назад МВД Египта сообщило, что в результате перестрелки с силами безопасности страны в провинции Эль-Ариш было убито 11 террористов. В месте дислокации боевиков было обнаружено пять орудий тяжелого вооружения, пулемет, пистолет, два взрывных устройства и взрывной пояс.