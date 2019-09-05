Тюмень, , 10:13 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» установили воздушный шар в честь великого российского химика Дмитрия Менделеева. Арт-объект установлен департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Пресс-служба аэропорта «Рощино»

Воздушный шар Дмитрия Менделеева Пресс-служба аэропорта «Рощино»

Напомним, что в 2019 году в рамках проекта «Великие имена России» аэропорту «Рощино» было присвоено имя великого российского химика Дмитрия Менделеева.

Установленный арт-объект напоминает исторический факт, как автор периодической системы химических элементов 7 августа 1887 года наблюдал солнечное затмение с воздушного шара «Русский», совершив этот полет по инициативе Русского технического общества.

Напомним, Дмитрий Менделеев родился 185 лет назад в тюменском городе Тобольске. Среди множества его исследований есть работы по метеорологи и воздухоплаванию.