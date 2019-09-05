Амман, , 13:42 — REGNUM С началом нового учебного года свыше 120 тысяч учащихся из числа палестинских беженцев начали свое обучение в 169 образовательных учреждениях, находящихся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), расположенных по всей Иордании. Кроме того, БАПОР открыло свои школы в секторе Газа и на Западном берегу, а в ближайшее время планируется начало обучения палестинских школьников в Сирии и Ливане. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Al-Rai.

Генеральный комиссар БАПОР Пьер Крэхенбюль отметил, что «тот факт, что дети возвращаются в школу каждый год, может показаться многим обычным явлением, однако для детей палестинских беженцев это знаковое событие». Он также заявил, что обеспечение доступа детей к образованию способствует не только развитию человеческого потенциала в этом регионе, но и позволяет найти решение ряда проблем, с которыми ежедневно сталкиваются палестинские беженцы.

Сообщается, что несмотря на то, что БАПОР сегодня переживает серьезную нехватку финансов и дефицит средств, в результате материальной помощи со стороны Саудовской Аравии были проведены масштабные работы по техническому обеспечению школ Агентства.