Майкоп, , 10:05 — REGNUM Жителя Адыгеи уличили в перечислении денежных средств возможным членам экстремистской организации. Предприниматель перечислял денежные средства ряду лиц, среди которых находились граждане, состоящие на профилактическом учете в связи с возможной причастностью к экстремистской деятельности, пишет SM New.

При этом коммерсант не был лично знаком с теми, кому поступали денежные переводы. Это было установлено в результате проверки УФСБ по Адыгее. Также было установлено, что предприниматель лично не был причастен к деятельности террористических и экстремистских организаций.

По итогам проверки он получил предостережение о наступлении уголовной ответственности за содействие террористической деятельности, в случае если он не прекратит пожертвования неизвестным ему лицам либо будет установлена его причастность к их противоправной деятельности.

Напомним, в 2018 году в Адыгее был вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Моздока за размещение запрещенных аудиозаписей на своей странице в соцсети. В виду смягчающих обстоятельств ему был назначен всего лишь штраф.

А вот в марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд отправил в колонию на четыре года 32-летнего жителя Адыгеи за вербовку своей знакомой в ряды НВФ.

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