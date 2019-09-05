Токио, , 13:33 — REGNUM Многие дети-иностранцы в Японии помещаются в специальные учебные заведения вопреки их желанию. Причиной этому является плохое знание японского и непонимание со стороны преподавателей, сообщает японская новостная газета «Асахи Симбун». 14-летняя девочка из Бразилии, которая родилась в Японии, была помещена в специальный класс. Её мама приехала в Японию 15 лет назад и устроилась на работу на завод по производству автозапчастей, где проводила 11 часов в сутки. Зарабатывая деньги, она уделяла мало внимания школьной жизни дочери и её успеваемости, и поэтому просила учителей проследить за девочкой. Позже выяснилось, что девочка в 4 классе младшей школы не умела умножать, а в школе её заставляли, по её словам, «копать картошку». Многие иностранные дети, как вскоре выяснило министерство культуры, образования, науки и технологий, определяются в специальные классы, где обучают «особенных детей». Дети зачисляются туда без предварительных тестов на интеллектуальные способности и соответствующих медицинских заключений. В указанных классах делается акцент на доступность объяснения предметов, особенно сложных. Тем не менее еще одна девушка из Бразилии, которой сейчас уже 20 лет, закончила обучение в спецклассах и назвала их «тюрьмами и лагерями». Кроме того, девушку так и не научили японскому: когда её мама просила школу, чтобы ребёнок посещал языковые классы наравне со всеми, учителя отвечали, что у девочки «проблемы с интеллектом».