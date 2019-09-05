Токио, , 13:27 — REGNUM 3 сентября на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Такуми Немото подчеркнул необходимость охранять детей, которые подвергаются жестокому обращению со стороны родителей и опекунов.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Немото заявил о том, что правительство в срочном порядке примет меры, направленные на защиту детей путём предоставления им возможности находиться под охраной в детских консультационных центрах.

Такое решение было принято на основе официального доклада, подготовленного в министерстве после тщательного изучения смерти четырехлетней девочки в префектуре Кагосима после того, как она была избита 21-летнем парнем её матери. Несмотря на то, что семья находилась под наблюдением со стороны уполномоченных органов, трагедия оказалась неизбежной.