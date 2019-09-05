Москва, , 10:03 — REGNUM У единственного официального дистрибьютора товаров торговой марки Chery (китайская автомобилестроительная компания) на территории Российской Федерации АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Геннадий Павлов, который ранее занимал должность директора компании, перешел на должность заместителя председателя совета директоров.

Павлов занимал пост директора с 2005 года. В своей новой должности он займется стратегически важными проектами, которые направлены на развитие бизнеса бренда Chery на российском авторынке.

На должность директора российского офиса китайской марки назначен Владимир Шмаков. Он давно работает в автомобильном бизнесе. Ранее он занимал руководящие должности у официальных дилеров марок Citroen, Chery, DaimlerChrysler, Honda, Volkswagen и ЗАЗ.

В АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Шмаков с февраля 2012 года работал финансовым директором.

Напомним, с января по июль 2019 года продажи Chery в нашей стране составили 3199 автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее.

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