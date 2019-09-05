Москва, , 09:56 — REGNUM Предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели необходимо сначала всесторонне обсудить, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Не буду упреждать события, надо проанализировать. Причем для разных групп населения, как это может сказаться ‑ и по возрасту, и по полу, и соответственно в зависимости от профессии человека», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава России.

Также, как считает Скворцова, в случае если люди ведут здоровый образ жизни и им есть чем занять досуг, введение 4-дневной недели допустимо. При этом министр отметила, что её ведомству ещё не давали поручения проанализировать данный вопрос и потому им пока не занимались.

Кроме этого, Вероника Скворцова подчеркнула, что в настоящее время много людей выполняет свою работу в домашних условиях, выполняя свои обязанности дистанционно.

Отметим, тему о возможности введения в России четырехдневной рабочей недели впервые затронул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале июня. По мнению главы правительства, такое нововведение вполне реально, однако не может быть введено «сию секунду».