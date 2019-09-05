Дакка, , 12:39 — REGNUM Официальный представитель Комиссии по регулированию телекоммуникаций Бангладеш Закир Хуссейн Хан заявил, что Комиссия дала указание сотовым операторам в течение семи дней исключить возможность использования сотовой связи на юго-востоке страны, где сосредоточены лагеря беженцев рохинджа, скрывающихся от преследования в Мьянме.

Закир Хуссейн Хан заявил, что по имеющимся у представляемого им ведомства данным в лагерях беженцев рохинджа могут присутствовать лица, представляющие угрозу национальной безопасности Бангладеш. Официальный представитель Комиссии уточнил, что беженцы рохинджа пользуются сотовой связью нелегально и у властей нет понимания их дальнейших целей.

Напомним, что рохинджа являются этноконфессиональным меньшинством в Мьянме, где они якобы преследуются со стороны буддийского большинства. Бангладеш не способна принять большого количества беженцев, руководство страны на протяжении уже долгого времени не нашли решения миграционного кризиса.