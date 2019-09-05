Нью-Дели, , 13:07 — REGNUM Диагностический медицинский центр индийского штата Телангана (Хайдерабад), который охвачен эпидемией лихорадки денге, сообщил, что медицинский персонал больше не может проводить качественную диагностику заболеваний из-за недостатка оборудования и расходных материалов.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», прием анализов совершается в больницах и центрах здравоохранения по всему штату, затем образцы отправляются на обработку в Диагностический медицинский центр. Растущее количество пациентов привело к перегруженности центра и быстрому сокращению расходных материалов.

Несмотря на то, что изначально правительство штата выступило с заявлением о том, что медицинская помощь пострадавшим будет оказываться на безвозмездной основе, из-за потери контроля над ситуацией к предоставлению медицинской помощи были привлечены частные медицинские клиники.