Самара, , 09:52 — REGNUM 119 граждан было проверено судебными приставами Самарской области в рамках рейда «Должник на воде» в акватории самарских рек. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Проверке были подвергнуты владельцы маломерных судов. Во время рейда было проверено 119 граждан, из которых 25 человек оказались должниками.

В результате, было завершено 8 исполнительных производств на общую сумму 28 тысяч рублей. Кроме этого, было взыскано 11,5 тысяч рублей по неоконченным производствам.

Напомним, что подобные рейды в Самарской области проводятся на постоянной основе.