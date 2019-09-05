Новосибирск, , 09:42 — REGNUM В Новосибирске подготовка теплосетей к отопительному сезону находится в завершающей стадии, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как уточняют в СКГ, более90% выявленных дефектов устранены. Всего было обнаружено более 1,1 тыс. дефектов, из них более 440 — магистральные. Оставшиеся планиурется устранить к 18 сентября. В ближайшее время коммуникации будут готовы к развороту системы отопления.

До полного окончания ремонтных работ подключение запустят по резервной схеме. В СГК обещают, что все потребители будут обеспечены теплом с началом отопительного сезона.

Всего в 2019 году на ремонт и замену всех теплоснабжающих коммуникаций было направлено 721 млн рублей.