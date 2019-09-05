Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:40 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ожидается резкое снижение вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев, сообщает «Новый день».

Градоначальник сказал на заседании областного правительства, что число выбросов уменьшится более чем на 25 тысяч тонн к 2024 году. Это станет возможным благодаря программе «Чистый воздух», входящей в состав национального проекта «Экология».

На заседании правительства также отметили, что ЕВРАЗ, владеющий Нижнетагильским металлургическим комбинатом, активно вкладывается в мероприятия по охране окружающей среды.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что в Нижнем Тагиле за 2018 году улучшилась ситуация с экологией. Это связано с уменьшением числа вредных выбросов, подчеркнул глава региона.

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